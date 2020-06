Oljeanalytiker: – Har to ting på bekymringslisten

– Det ene er at oljeprisen har kommet opp på et så høyt nivå at vi begynner å få tilbake nedstengte fat. Spesielt fra skiferindustrien i USA, sier Helge N. Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets til Finansavisen.

Han peker på at man har hatt opp mot to millioner fat i nedstengt produksjon i USA.

– Med en WTI som begynner å nærme seg 40 dollar, så vil de nettstengte fatene være lønnsomme å sette tilbake i drift.

– Man tenkte i utgangspunktet at disse fatene kom til å komme «skliende» inn i markedet ut på høsten, men med de oljeprisene vi har nå ser det ut som de kan komme ganske raskt tilbake: mye i juni, men nesten fullt i løpet av juli.

Martinsen mener det er baksiden av medaljen, som Opec er veldig klar over.

– Vi har dype kutt i verden nå, så vi trenger egentlig ikke å vekke liv i skifer igjen for tidlig.

Punkt to på Martinsens kortsiktige bekymringsliste er raffinerimarginene.

– Nå har vi sett at markedet har strammet seg til, og oljeprisen er opp, men raffinerimarginene er særdeles dårlige, sier Martinsen - og hvorfor er det en bekymring?

– Jo, fordi hvis oljeetterspørselen hadde bedret seg kraftig og dratt oljeprisen, så skulle raffinerimarginene vært i bedring. Fordi raffinerimarginen er forskjellen fra bensin og diesel og råoljeprisen. Det at den marginen er veldig dårlig, gjør at raffinørenes appetitt for råolje ikke øker.

Se hele intervjuet i videoen øverst i artikkelen.