Opec+ planlegger møte lørdag - oljeprisen stiger

Reuters melder at Opec+ skal diskutere oljemarkedet i et møte lørdag, og ønsker å tvinge land som Irak og Nigeria til å overholde de eksisterende kuttene.

Ved 11-tiden skyter oljeprisen opp. Brentoljen er opp 3,03 prosent for dagen til 41,10 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 2,30 prosent til 38,17 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Det har denne uken vært litt vekslende rapporter rundt produksjonskutt og Opec+ som har gjort at oljeprisen har svingt noe.

Opec+ har tidligere blitt enige om å redusere produksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag i mai og juni for å støtte prisene som falt kraftig på grunn av coronakrisen.

Fra juli til desember er det i den tidligere avtalen planlagt å kutte 7,7 millioner fat pr. dag. Nå opplyser kilder til Reuters at Saudi-Arabia og Russland er enige om å kutte 9,7 millioner fat også i juli, mens det også skal være aktuelt å gjøre det samme ut august.