Baker Hughes: Markant fall i aktive rigger i mai

Baker Hughes internasjonale riggtelling var 805 rigger i mai, ned 110 fra måneden før, ifølge TDN Direkt. Offshore var det 195 rigger i drift, ned 33 fra foregående måned, melder Baker Hughes fredag.

Baker Hughes International Rotary Rig Count er en månedlig opptelling av antall rigger som aktivt er med i lete- eller produksjonsboring etter olje eller gass.

Nedtrappingen kommer som en naturlig konsekvens av at OPEC-landene har kuttet oljeproduksjonen de siste månedene.

Nå har landene blitt enige om en forlengelse av kuttene, men hvor lenge skal diskuteres på neste møte som var planlagt å gjennomføres i går, men som er utsatt til lørdag.

I tillegg teller Baker Hughes' riggstatistikk kun den tiden riggene er i arbeid. Normalt er dette 50 til 75 prosent av tiden en rigg er under kontrakt. Den tiden riggen utfører mobilisering, opp-rigging, produksjonstesting eller vedlikehold/workover, tas ikke med.

NEDGANG: Grafen viser riggtelling i USA fra 2016 til i dag, og statistikken tilsvarer den internasjonale tellingen. Foto: WTRG Economics Rig Count and Energy Forecasts

Det høyeste antallet i International Rig Count siden 1975 ble notert i november 1982, da 1.509 rigger var aktive.



Statistikken gir et bedre bilde av antall rigger som er ledige for arbeid i og med at den skiller mellom aktive rigger og rigger på kontrakt. I tillegg er den et bedre barometer for oljeservice-tjenester.

Rigger i Nord-Amerika, Russland og Kina er ikke med i statistikken.