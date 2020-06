Oljeprisen til nye høyder før møtet i OPEC+

NYE HØYDER: OPEC+-landene møtes lørdag til nye forhandlinger om produksjonskutt. Her Saudi-Arabias Kong Salman.

Oljeprisen stiger fredag til det høyeste nivået siden priskollapsen tidlig i mars.

– De som er bullish på oljeprisen er nå trygge på at markedet vil være ekstremt stramt når vi kommer til juli med den potensielt trege innhentingen i etterspørsel som kan forekomme i august og september dersom USA ikke har fulgt etter innhentingen i Asia, på grunn av et mer aktivt Opec+, sier oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen til TDN Direkt.

Brentoljen steg til 42,46 dollar på det høyeste intradag fredag og er med det opp over 50 prosent den siste måneden. Det er blant annet nyhetene om at landene i OPEC+ møtes lørdag samt oppløftende arbeidsledighetstall fra USA som bidrar til å løfte oljeprisen.

Opec+ har hittil redusert produksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag i mai og juni, og kuttene fra juli til desember med 7,7 millioner fat pr. dag.

Nå opplyser kilder til Reuters at Saudi-Arabia og Russland er enige om å kutte 9,7 millioner fat også i juli, mens det også skal være aktuelt å gjøre det samme ut august.

August viktigst

Rystad Energy mener at det mer interessante spørsmålet i oljemarkedet nå er hva som skjer fra august og videre.

Så lenge innhentingen i etterspørselen forblir intakt, mener Rystad at råoljemarkedet vil være i et underskudd også i august og fremover.

«Det vil sikre en fundamental støtte for prisene, samtidig som det oppmuntrer til en raskere reaktivering av nedstengt amerikansk oljeproduksjon», skriver analysehuset i en kommentar.

Rystad peker på at det er indikasjoner som viser at noe mer enn 300.000 fat olje pr dag fra amerikansk produksjon som er stengt ned, allerede kommer tilbake fra juni som et resultat av de nåværende prisnivåene.

«Opec+ er fullt klar over denne balansen når de forbereder seg til møtet lørdag», poengterer Rystad.