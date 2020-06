Oljeprisen stiger over 5 prosent

Begge de to store oljekontraktene stiger sjette uken på rad. Gode jobbtall fra USA og høye forventninger til det kommende møtet til OPEC+, hevdes å være de to viktigste driverne av oljeoppturen i dag, ifølge CNBC.

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 5,95 prosent til 42,37 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 5,61 prosent til 39,51 dollar per fat.

Oljeprisen ble markant løftet på fredag etter at USA rapporterte nye jobbtall om sysselsatte utenfor landsbrukssektoren (non-farm payrolls), skriver CNBC. På forhånd var det ventet at sysselsettingen skulle øke med over 8 millioner personer og at arbeidsledigheten skulle stige til 19,5 prosent. Det ville i så fall vært de verste jobbtallene siden Den store depresjonen på 30-tallet, skriver nyhetsbyrået.

Istedenfor endte jobbtallene med å overraske markedet, og viste at 2,5 millioner nye arbeidsplasser ble skapt i USA i mai. Aldri før er det blitt skapt så mange nye jobber i USA på én måned, skriver nyhetskilden.

Prisen på nordsjøolje har økt 17 prosent siden forrige fredag, og er i ferd med nå den høyeste noteringen på en måned. Kanskje enda mer imponerende er at Brent-kontrakten har mer enn doblet seg siden årets bunnotering den 22. april, som var på 15,98 dollar per fat.

Amerikansk lettolje har steget 11 prosent over samme periode.

Høye forventninger

Foruten solide jobbtall i USA, er også det neste møtet for oljekartellet OPEC og andre oljeproduserende land, kjent som OPEC +, med å dra oljeprisen opp.

Ifølge Russlands energiminister vil oljenasjonene ha et viktig møte allerede på søndag etter å ha fremskyndt møtet som egentlig skulle finne sted neste uke, skriver CNBC.

Møtet vil gå ut på å få Irak og andre oljeproduserende land til å gå med på et enda større produksjonskutt. Dersom OPEC + ikke lykkes i forhandlingene kan oljeproduksjonen øke tilbake til 7,7 millioner fat per dag ut siste halvår, skriver CNBC.