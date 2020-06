Wells Fargo anbefaler å kjøpe aksjer i BP

I slutten av april kom oljegiganten BP med tall for 1. kvartal. Lave oljepriser førte til at selskapet leverte et resultat på 800 millioner dollar, mot 2,4 milliarder dollar i samme periode i fjor. I 2. kvartal forventer analytikerne at selskapet skal tape penger.

Analytiker i Wells Fargo, Roger Read, anbefaler å kjøpe aksjer i BP med et kursmål på 31 dollar, ifølge TipRanks.

Fredag steg BP-aksjen 7,9 prosent til 27,7 dollar. Det vil si at Read ser en oppside på ytterligere 11,9 prosent.

«BPs forventede frie kontantstrøm gjennom 2022 burde støtte reduksjoner i gearing og kapasitet til å øke utbyttet i 2020 og utover», forklarer Read ifølge TipRanks. Selv om fallet i oljeprisen har ført til en utfordrende periode, har selskapet opprettholdt utbyttet.

Read er ikke alene om å anbefale BP-aksjen. Det gjennomsnittlige kursmålet fordelt på syv analytikere er 32,2 dollar. Fire analytikere anbefaler kjøp, tre anbefaler hold, mens ingen abefaler å selge aksjen.