Ny Opec-avtale sende oljeprisene opp

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,47 prosent til 42,94 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,16 prosent til 40,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Opec+ ble lørdag enige om å forlenge oljeproduksjonskuttet på 9,7 millioner fat pr. dag til slutten av juli.

Jukserne må kompensere

«Det er særlig verdt å bemerke at Saudi Arabia og Russland sammen trumfet gjennom ytterligere kutt for landene som hittil ikke har levert fullt iht. avtalen. Altså – jukserne er blitt bedt om både å etterleve og kompensere», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

De påpeker at det er første gang et kutt betinges på etterlevelse.

«Irak, landet som henger mest etter, gir sin støtte. Hvis dette faktisk skjer, og det er lov å håpe, så legger dette grunnlaget for en bedre fundamental balanse for oljemarkedet og et bedre samarbeid i oljekartellet», fortsetter meglerhuset.

Enormt overskudd

Ifølge Platts' anslag, er imidlertid størrelsen på de globale overskuddslagrene fremdeles på godt over 400 millioner fat. For å trekke ned dette overhenget, påpeker DNB Markets at aktørene, i et helt år, må holde igjen produksjon for å skape et tilbudsunderskudd på ca. 1,2 millioner fat pr. dag. Det tilsvarer omtrent hele norsk sokkel.

«Uten en vesentlig bedring også for oljeetterspørselen, og ikke minst utsiktene for vekst i etterspørselen, kan det bli krevende å opprettholde den samme oljeprisstigningen fremover. For hvor høyt kan oljeprisen egentlig stige nå, før det utløser vesentlig mer aktivitet i amerikansk skiferolje?», spør meglerhuset.