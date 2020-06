Saudi-uttalelse sender oljeprisen ned

Oljeprisen økte markant mandag morgen etter det lørdag ble klart at OPEC-landene utvidet produksjonskuttene på 9,7 millioner fat per dag til ut juli.

Høyeste oljepris intradag mandag var 43,46 dollar per fat, og prisen har holdt seg i det øvre sjiktet av 42 dollar hele dagen.

Nå har imidlertid prisen falt i to omganger og sendt oljen i rødt territorium.

Brentoljen er nå ned 0,4 prosent til 41,68 dollar. WTI-oljen faller 0,8 prosent til 38,78 dollar.

Stopper frivillige kutt

Fallet kommer som følge av at prins Abdulaziz bin Salman, energiminister i Saudi-Arabia, fortalte at de ekstra frivillige kuttene på 1,2 millioner fat per dag, ikke vil videreføres i juli.

– De frivillige kuttene gjaldt bare for forrige måned, sa Salman under en pressekonferanse mandag.

Disse kuttene kom i tillegg til de avtalte 9,7 millioner fat per dag som var den opprinnelige avtalen blant OPEC-landene.

De lave oljeprisene gjør at Kina øker sin oljeimport. Mai ble all-time-high for Kina med 11,3 millioner fat per dag importert.

Trenger overraskelser

Det uavhengige forskningsinstituttet JBC Energy advarer imidlertid om at høyere priser kan hindre kjøp og hindre bedringen i etterspørselen.

«Markedet er forut for sin tid prismessig og vil trenge flere positive overraskelser for å klare å holde dagens priser oppe», skriver JBC i et notat.