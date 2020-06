Oljeprisen stiger igjen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,56 prosent til 41,03 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,79 prosent til 38,49 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Med brent som holder seg svært fint over 40 dollar pr. fat, er det snakk blant tradere om at WTI vil teste det samme nivået snart, sier markedsstrateg Michael McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt.

Oljeprisene falt imidlertid noe mandag ettermiddag, etter at prins Abdulaziz bin Salman, energiminister i Saudi-Arabia, fortalte at de ekstra frivillige kuttene på 1,2 millioner fat pr. dag, ikke vil videreføres i juli.

– De frivillige kuttene gjaldt bare for forrige måned, sa Salman.

ANZ-analytikere skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at markedet var skuffet over at Saudi-Arabia ikke også besluttet å forlenge de frivillige kuttene.

«Dette var forsterket av nyheter om at libysk tilbud vil returnere til markedet, etter at uroen i landet har avtatt», skriver analytikerne, ifølge nyhetsbyrået.