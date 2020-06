Aker BP lanserer Hod-utbygging etter skatteendring

I en børsmelding fra Aker BP skriver de endringene som er blitt gjort i et norske petroleumsskattesystemet vil styrke deres investeringskapasitet og bidra til å låse opp nytt felt utviklingsprosjekter.

Hod-utbyggingen i Valhall-området er det første prosjektet som ble lansert som et direkte resultat av skatteendringene. Og Aker BP skriver i meldingen at de vil dra nytte av erfaringene de fikk fra den nylig avsluttede utviklingen av Valhall Flank West. Styret i oljeselskapet godkjente tirsdag prosjektet og en "fast track" investeringsbeslutning som skal konkluderes så snart som mulig. Sysselsettingseffekten av dette prosjektet er estimert til 5.000 årsverk.

– Petroleumsnæringen går gjennom en veldig utfordrende tid, og det er vi veldig fornøyd med å se den raske og sterke responsen fra norske lovgivere. De foreslåtte endringer er passende og nødvendige og vil styrke vår kapasitet å investere og samtidig bidra til forbedret lønnsomhet av nye feltutviklingen. sier adm. direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik og fortsetter:

– I Aker BP vil vi ikke la denne muligheten gå til spille. Med prosjekter som Hod vil vi skape betydelig verdi både for våre eiere og for samfunnet for øvrig, og vi vil bidra til å opprettholde mulighetene av Norges leverandørindustri i verdensklasse.