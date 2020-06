Equinor tar på miljøbrillene: Planlegger elektrisk oljefelt

I går ble det klart at myndighetene godkjente midlertidige utsettelser i skatteregningen for oljeselskapene som følge av fall i oljepris og andre konsekvenser av coronakrisen.

Formålet har vært å frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer, og én av disse nye investeringene er Equinors nye satsing på Sleipnerfeltet i Nordsjøen.

Equinor og partnerne Vår Energi, Lotus og KUFPEC har tatt en investeringsbeslutning for å delelektrifisere Sleipner feltsenter, melder TDN Direkt.

Partnerskapet leverer i dag en revidert plan for utbygging og drift til myndighetene.

– Denne investeringen bidrar til å utvikle norsk sokkel videre mot målet om null klimagassutslipp i 2050 sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Fremtidens løsning

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at det legges en kraftkabel fra Sleipner til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen for kraft fra land på Utsirahøyden.

I de periodene behovet for kraft er større enn kapasiteten i områdeløsningen, vil Sleipner bruke gassturbiner, som de gjør i dag, for å dekke kraftbehovet, ifølge TDN Direkt.

Olje- og energiminister Tina Bru ser med positive øyne på investeringen, og mener satsingen er et stort steg i riktig retning for å redusere CO2-utslipp fra feltet.

– Gjennomføringen av prosjektet gir også arbeid i leverandørindustrien og sikrer dermed arbeidsplasser. Dette er som å få både i pose og sekk, sier Bru.

Investeringene for Sleipner elektrifisering vil være i størrelsesorden 850 millioner norske kroner og for Gina Krog vil kostnadene for elektrifisering være omlag 640 millioner norske kroner, ifølge TDN Direkt.

– Gårsdagens melding om midlertidige tilpasninger i petroleumsskatten gir nå industrien forutsigbarhet til å jobbe videre med planlagte prosjekter som vil stimulere til nye investeringer og opprettholde aktivitet i en krevende tid, sier Opedal.

Planen er at Sleipner og Gina Krog skal kobles opp til kraft fra land områdeløsningen på Utsirahøyden innen slutten av 2022.