Oljeprisen stiger videre – Goldman Sachs oppjusterte estimatene

Etterspørselen etter olje har gått opp etter at flere land har begynt å lette på restriksjonene. Likevel minner Bjørnar Tonshaugen, sjef for oljemarkeder i Rystad Energy, på at en ny bølge av smittetilfeller kan være sannsynlig.

«En ny bølge av pandemien er ikke en så fjern mulighet lenger. Hvis den kommer, kan etterspørselen etter olje, som sakte har kommet tilbake, falle tilbake til nivåene under lockdown», sa Tonshaugen ifølge Reuters.

Goldman Sachs oppjusterte estimatene på oljeprisen for 2020, ifølge Reuters. Meglerhuset ser en oljepris på 40,4 dollar pr. fat for Brent-oljen, mens estimatene for WTI-oljen ble oppjustert til 36,0 dollar pr. fat.

Likevel peker meglerhuset på at oljeprisen kan falle de nærmeste ukene, på grunn av usikkerhet rundt etterspørselen og lagerbygging.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 40,94 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 38,62 dollar, opp 1,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 40,5 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.