Oljeprisen faller

Brent-oljen er onsdag morgen ned 1,24 prosent til 40,67 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,44 prosent til 38,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at fallet i Brent sannsynligvis passer inn i en «ta gevinst»-kategori etter en lengre prisoppgang. Han mener at det ikke er noe ny fundamental data som vil rettferdiggjøre et skifte i sentimentet.

«Men for at oljeprisene skal bevege seg høyere, må makrobakteppet falle på plass ettersom etterspørselen i USA fortsatt henger etter. (..) uten en retur av reiser mellom verdens tre største regioner - USA, EU og Kina - kan det ta tid for etterspørselen å hente seg inn», skriver han, ifølge nyhetsbyrået.

Analytiker i Phillip Futures, Avtar Sandu, påpeker ifølge TDN Direkt at markedets innhenting fra en historisk kollaps forblir skjør, og at de høyere prisene sannsynligvis kan oppmuntre produsenter til å øke oljeproduksjonen til tross for at pandemien fortsetter å undertrykke etterspørselen.