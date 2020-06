DNB Markets øyner større rom for utbytter i olje

HØYERE UTBYTTER? DNB Markets øyner større rom for utbytter i Aker BP neste år. Det vil i så fall være godt nytt for Kjell Inge Røkke.

DNB Markets merker seg at regjeringens tiltakspakke for oljeindustrien ikke inneholdt noen klare restriksjoner for å begrense utbytte eller gjeldsnedbetaling fremover.

«Etter at flere selskaper innen sektoren allerede har kuttet utbyttene betydelig, kan det gi noe rom for å løfte utbyttet tilbake til nivået fra før krisen allerede i 2021. I Aker BP kan det på våre estimater implisere en direkteavkastning på rundt 12 prosent, mens tilsvarende estimert avkastning i Equinor vil være på like under syv prosent», skriver meglerhuset i onsdagens aksjerapport.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 200 kroner, mens Equinor får en hold-anbefaling med kursmål 135 kroner.

Aker BP stiger 0,9 prosent til 184,30 kroner i tidlig handel på Oslo Børs onsdag, og meglerhuset ser dermed en oppside på 8-9 prosent fra dagens nivåer.

Equinor stiger 1,3 prosent til 152,55 kroner i dagens åpning.