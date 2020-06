Oljeprisen stiger etter rentebeslutning i USA

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av rentebeslutning fra Fed, ferske oljerlagertall og nye tall fra EIA (Energy Information Administration).

Federal Reserve, sentralbanken i USA, besluttet onsdag kveld å holde renten uendret på 0,0-0,25 prosent. I tillegg indikerer Fed at renten vil holdes på rekordlave nivåer gjennom 2022.

Samtidig forventer sentralbanken at økonomien vil falle med 6,5 prosent i 2020, før den stiger 5,0 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022

Overraskende oljelagertall

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene økte med 5,7 millioner fat til 538,1 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,7 millioner fat.

Forventer lavere etterspørsel

I EIAs siste Short-Term Energy Outlook for juni mente det amerikanske energibyrået at den globale etterspørselen etter petroleum og væsker vil reduseres med 8,3 mill. fat på årsbasis, meldte TDN Direkt onsdag.

Det gir en gjennomsnittlig global etterspørsel på 92,5 mill. fat pr. dag for 2020.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 41,50 dollar pr. fat, opp 1,6 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 39,36 dollar, opp 1,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 40,33 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.