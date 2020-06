Oljeprisen dupper under 40 dollar

Ved 14-tiden torsdag koster et fat brentolje 39,98 dollar, ned 3,34 prosent for dagen. Foruten en liten dupp tirsdag formiddag, er det først gang siden sist fredag at oljeprisen er under 40 dollar.

Siden midten av mai har oljeprisen steget jevnt og trutt, drevet av produksjonskutt i Opec+ og at etterspørselen har tatt seg opp i tråd med at flere og flere land har åpnet mer og mer opp i kampen mot coronaviruset.

14. mai kostet til sammenligning et fat brentolje omtrent 30 dollar fatet.

Snuoperasjon

– Vi har nå hatt en vanvittig snuoperasjon, og den har gått ekstremt raskt. Vi tror på at vi når en balanse mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet i løpet av juni, og at etterspørselen overstiger tilbudet av olje i juli, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen til DNB Nyheter.

Han tror oljeprisen skal videre opp altså, og at fallene denne uken (særlig mandag) bare er et pust i bakken.

– Et tilstrammende oljemarked med normalisert oljeetterspørsel vil gi betydelige høyere oljepriser. Vårt grunnsyn er stigende oljepriser, og vi tror på 50 dollar fatet i 2021, og 65 dollar fatet i 2022. Men i det helt korte bildet er vi mer forsiktig i synet. Vi har trodd på et oljeprisrally, men ikke at vi skulle se 40 dollar fatet allerede i starten av juni, forklarer Martinsen.

Falt mandag

På mandag sto et fat brentolje i 43,23 dollar på det høyeste, før prisen snudde ned etter kommentarer fra prins Abdulaziz bin Salman, energiminister i Saudi-Arabia, om at de ekstra frivillige kuttene på 1,2 millioner fat per dag, ikke vil videreføres i juli.

– De frivillige kuttene gjaldt bare for forrige måned, sa Salman under en pressekonferanse mandag.

WTI-oljen koster 37,70 dollar pr. fat, ned 3,50 prosent for dagen.