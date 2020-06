Aker BP satte Hod-utviklingen på vent etter coronautbruddet.

Myndighetenes skattepakke fikk derimot selskapet til å komme i gang igjen – og torsdag ble selskapet enig med Equinor om en NOAKA-avtale.

«Både Aker BPs melding om investeringer i Hod og NOAKA-avtalen er en direkte konsekvens av skattelettelsene som ble vedtatt på mandag», skriver SpareBank1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen i en rapport.

– Jobber på høytrykk

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik karakteriserer overfor TDN Direkt skattepakken som rettidig og korrekt i struktur.

– Vi ser på en god del andre muligheter nå, både på eksisterende og nye felt, uten at jeg vil annonsere det akkurat nå. Men jeg kan love deg at det jobbes på høytrykk for å få frem nye muligheter, sier han til nyhetsbyrået.

Sveen-Nilsen tror en rekke gjeldende prosjekter kan bli revidert som følge av vedtaket, og trekker blant annet frem den fremtidige utbyggingen av Snøhvit og Oseberg.