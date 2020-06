Oljeprisene fortsetter nedturen

Frykten for en andre bølge av coronasmitte har sendt børsene verden over i korreksjonsmodus, og Wall Street opplevde i går sin verste dag siden mars.

Alle de tre nøkkelindeksene falt over fem prosent.

Den samme frykten rår i oljemarkedet, der Brent-oljen fredag morgen er ned 2,2 prosent til 37,71 dollar fatet. WTI-oljen faller 2,5 prosent til 35,44 dollar fatet.

Både Brent- og WTI-oljen ligger an til å ende ned denne uken, noe som ikke har skjedd på syv uker.

– Totalt forsvarsløst

Valutastrateg Ray Attrill i National Australia Bank skriver ifølge CNBC i et notat at gårsdagens nye infeksjonstall brakte det totale antallet amerikanske coronatilfeller til over to millioner.

«18 stater ser en økning, inklusive Arizona, Florida, Texas og deler av California. Og globalt er onsdagens 135.000 nye smittetilfeller det høyeste daglige antallet hittil», heter det i notatet.

Axicorp-analytiker Stephen Innes karakteriserer ifølge TDN Direkt oljemarkedet som «totalt forsvarsløst» mot et oppsving i antall coronatilfeller i verdens største forbrukerøkonomi.

«Blir et bredt andre utbrudd bekreftet, vil det uten tvil true med å bringe amerikansk økonomi og de globale markedene tilbake i knestående», sier analytikeren ifølge Platts.