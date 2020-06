Oljeprisen faller for første gang på seks uker

Etterspørselen etter olje har snudd sammen med oppblussingen av coronasmitte, noe som fører til at oljeprisen er i ferd med å avslutte uken med tap for første gang siden april.

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,29 prosent til 38,44 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,40 prosent til 35,83 dollar per fat.



8 prosent ned

Oljekontraktene nærmer seg et ukentlig fall på omtrent 8 prosent da investorer frykter at coronaviruset vil vare lengre enn først antatt, skriver CNBC.

Begge oljekontraktene har opplevd gradvis vekst de siste seks ukene siden bunnpunktet ble nådd i april. Frykten for en ny smittebølge har imidlertid satt en stopper for rallyet, skriver CNBC.

Rekordfulle oljelagre

«Smittetallene har eksplodert i helt nye områder de siste ukene», sier energidirektøren i Mizuho til CNBC.

«Dette fører til mye lavere aktivitet og langt lavere etterspørselen i nye deler av verden. Samtidig fortsetter oljelagrene å fylles opp», sier han.

Med over 540 millioner fat olje på lager, har lagrene i USA har aldri vært så fulle, skriver CNBC. Dette skjer til tross for at USA, sammen med OPEC og andre allierte, har kuttet produksjon for å forsøke å balansere markedet.

Til sammen har denne alliansen av oljeproduserende land, en gruppe som ofte omtales som OPEC +, kuttet produksjonen med 9,7 millioner fat per dag. Dette tilsvarer nesten 10 prosent av etterspørselen før pandemien, skriver CNBC.