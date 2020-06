Markant oljeprisfall

OLJELAGRE: En ny bølge av coronatilfeller skaper bekymringer for at innhentingen i oljeetterspørselen kan ta enda lenger tid enn tidligere antatt. Foto: Bloomberg

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,59 prosent til 37,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,91 prosent til 34,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 38,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Økning i coronatilfeller både USA og Kina, skaper nå frykt. I Kina ble det i Beijing funnet en klynge av virussmittede, mens det i helgen ble meldt om rekordmange virusrelaterte sykehusinnleggelser i de amerikanske delstatene Texas og North Carolina.

«Innhentingen i etterspørselen etter olje er allerede ventet å være en langvarig prosess, og en ny bølge av smittetilfeller skaper bekymringer for at innhentingen kan ta enda lenger tid enn tidligere antatt», skriver ING i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Kinas raffinerier økte imidlertid gjennomstrømningen i mai med 8,2 prosent på årsbasis til omtrent 13,6 millioner fat pr. dag, melder nyhetsbyrået.

Et Opec-ledet overvåkningspanel vil ifølge tDN Direkt møtes torsdag for å diskutere pågående produksjonskutt for å vurdere hvilke land som har levert sin andel av reduksjonene, men det skal ikke bli tatt noen nye beslutninger.