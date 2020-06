Oljeprisen snudde til pluss til tross for virusfrykt

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av frykt for at coronaviruset skal fortsette å spre seg globalt. Ifølge Reuters ble det bekreftet 25.000 nye smittetilfeller i USA på lørdag.

Virusfrykt

I helgen ble meldt om rekordmange virusrelaterte sykehusinnleggelser i de amerikanske delstatene Texas og North Carolina.

Også i Kina har smittehastigheten gått opp. I Kina ble det i Beijing funnet en klynge av virussmittede, der 79 nye har blitt smittet de siste fire dagene. Siden Kina er verdens største importør av olje, kan en ny nedstengning av landet ha store konsekvenser for oljemarkedet.

«Som en trader kan du ikke se på oppgangen i smittetallene og ignorere det. Risiko-kalkulatoren viser at vi er mye nærmere en ny smittebølge av coronaviruset», sa Bjørnar Tonhaugen ifølge Reuters.

Snudde til pluss

Etter å ha vær ned 2,2 prosent ved stengetider på Oslo børs, snudde oljeprisen til pluss utover kvelden.

OPEC+-land som tidligere ikke alltid har overholdt kuttene, vil oppfylle forpliktelsene sine, sa energiministeren i De forente arabiske emirater, ifølge Reuters. I tillegg fortalte ministeren at han ser tegn til at etterspørselen etter olje er på vei oppover.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 39,42 dollar pr. fat, opp 1,2 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 36,69 dollar, opp 1,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 38,08 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.