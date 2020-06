Oljeprisene styrker seg

AMERIKANSKE OLJELAGRE: EIA meldte mandag at skiferoljeproduksjonen i landet vil falle med 93.000 fat pr dag til 7,632 millioner fat pr. dag i juli. Foto: Bloomberg

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,08 prosent til 39,76 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,13 prosent til 37,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 38,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprise steg mandag kveld, blant annet som følge av Federal Reserves melding om at at de vil begynne å kjøpe obligasjoner i individuelle selskaper for å lage en bred og diversifisert portefølje. Nyheten snudde de amerikanske børsene i pluss.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, meldte mandag at skiferoljeproduksjonen i landet vil falle med 93.000 fat pr dag til 7,632 millioner fat pr. dag i juli.

– En full innhenting til nivåene før mars vil trenge disiplin på tilbudssiden, økt etterspørsel og tid til å bygge ned amerikanske lagre og ledig kapasitet, sier strateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge TDN Direkt.

Oljemarkedet ble ifølge nyhetsbyrået også støttet av rapporter om at Irak holder seg til Opec-avtalen og signaliserer en kraftig reduksjon i oljeeksporten i juni.