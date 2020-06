Rystad Energy: – Stabilitet er gode nyheter

FØLGER OLJEMARKEDET: Jarand Rystads Rystad Energy, som har lokaler på Aker Brygge. Her er Rystad ved Nationaltheatret.

FØLGER OLJEMARKEDET: Jarand Rystads Rystad Energy, som har lokaler på Aker Brygge. Her er Rystad ved Nationaltheatret. Foto: Iván Kverme

Oljeprisen steg jevnt og trutt siden mandag etter middag. Da børsen stengte tirsdag kostet et fat brentolje 41,55 dollar, mens WTI-oljen sto i 38,98 dollar.

Feds opplysning mandag om at de vil kjøpe selskapsobligasjoner trekkes frem som en av tingene som påvirket oljeprisen positivt.

Men tirsdag etter middag ble stemningen surere i oljemarkedet da det ble klart at skolene i Beijing stenges som følge av oppblussing av coronasmitte. Reiser ut av byen frarådes.

Det er også økt smitte i Texas og Florida i USA. Litt over klokken 18 koster et brentolje 40,06 dollar. Oljeprisen duppet så vidt under 40 dollar.

Kina er et svært viktig land for oljebruken, og usikkerheten rundt smittesituasjonen i landet påvirker oljemarkedet raskt.

Rystad Energy skrev i en rapport tidligere tirsdag, før opplysningen om stengte skoler fra Beijing kom ut, at oljemarkedet nå er nokså stabilt.

«Såfremt et nytt sjokk i enten tilbud eller etterspørsel sparker inn døra, vil enhver daglig endring i prisene sannsynligvis være marginal og et resultat av handelsmønstre», skrev Rystad ifølge TDN Direkt.

«I et marked som har vært deprimert så lenge, når det ikke er store nyheter, er stabilitet gode nyheter», skriver Rystad Energy videre.



Oljeprisen ble hardt rammet av coronaviruset, og knakk nærmest sammen tidligere i år. Viruset og dets ringvirkninger førte til at etterspørselen falt betydelig.

De siste ukene har etterspørselen kommet mer og mer tilbake i tråd med at flere og flere land har åpnet opp i kampen mot coronaviruset.