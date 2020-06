Oljeprisen faller

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,49 prosent til 40,51 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,79 prosent til 37,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

De amerikanske råoljelagrene i USA vokste ifølge EIA med 1,2 millioner fat i forrige uke, mens det på forhånd var ventet et lagertrekk på 0,2 millioner fat.

«Vi opprettholder synet om at vi, mens vi samtidig forventer at prisene vil fortsette å stige gjennom året, ventet at olje vil oppleve et bearish press på kort sikt samtidig som vi nærmer oss utgangen av andre kvartal», skriver OCBC-analytikere i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Et nylig hopp i coronasmitten i den kinesiske hovedstaden Beijing har først avlyste flyvninger, stengte skoler og avsperrede nabolag. Onsdag morgen meldes det imidlertid at smittetallene er på vei ned igjen.

Også i enkelte amerikanske delstater har det vært en økning.

– Folk er bekymret rundt oppblomstringen av coronaviruset i Kina og at oljelagrene stiger, sier researchsjef Lachlan Shaw i National Australia Bank, ifølge TDN Direkt.

Fremover kan fokuset ifølge nyhetsbyrået rette seg mot dagens møte i overholdelseskomiteen i Opec+ (JMMC). Delegater sier at møtet sannsynligvis vil fokusere på å vurdere etterlevelse (compliance) av produksjonskuttkvotene i mai, og å beregne volumer over-produserende land må kompensere for med ytterligere kutt denne sommeren.