Kan gjøre om oljeproduksjonskutt

Det kan bli aktuelt å slutte med produksjonskuttene hvis det er hensiktsmessig, sier olje- og energiminister Tina Bru. Regjeringen har foreløpig ikke vurdert å gjøre om på kuttene, men Bru sier hun ser tegn til at oljemarkedet stabiliserer seg raskere enn det så ut som at det ville gjøre for noen måneder siden, skriver TDN Direkt.

– Produksjonskuttene har akkurat kommet i effekt og vi følger situasjonen tett, og planen på nåværende tidspunkt er å avslutte produksjonskuttet ved slutten av året, sier Bru og legger til at regjeringen vil vurdere situasjonen i tiden fremover.