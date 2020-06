Oljeprisen fortsetter oppover

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av OPECs møte for å forbedre overholdelsesgraden. Oljeprisen er nå opp omtrent 115 prosent siden bunnen 21. april.

«Du kommer til å se mer OPEC-land overholde produksjonskuttene. Jeg tror vi ville vært mye høyere hvis det ikke var for frykten for coronaviruset», sa Phil Flynn, senior oljeanalytiker i Price Futures ifølge Reuters.

OPECs overholdelseskomite (JMMC) møttes torsdag. Ifølge Reuters diskuterte de produksjonskuttene og planene til blant annet Kasakhstan og Irak. Bakgrunnen for møtet var å forbedre overholdelsesgraden.

Overholdelsesgraden til OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) var på 87 prosent i mai, ifølge TDN Direkt.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 41,34 dollar pr. fat, opp 2,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 38.70 dollar, opp 2,0 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 41,14 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.