Oljeprisen stiger videre

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,84 prosent til 41,86 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,95 prosent til 39,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oppgangen kommer etter møte i Opec+ og lovnad om å overholde forpliktelsene om produksjonskutt. Overholdelsesgraden var i mai på 87 prosent.

Land i Opec+ som har produsert mer enn sin fastsatte kvote vil ifølge TDN Direkt måtte levere sine planer for produksjonskutt innen 22. juni, og Irak og Kazakhstan har lagt frem strategier for hvordan de vil implementere dypere produksjonskutt de kommende månedene for å gjøre opp for kvotebruddene i mai.

– Denne uken har gitt en kur med muligheter for langsiktig strategiske kjøpere innen olje, sier sjefsstrateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge nyhetsbyrået.

«Opec og samarbeidslandene har implementert kutt, og medlemmer slik som Irak legger frem forslag for å gjøre opp for manglende overholdelse av avtalen i mai og juni, noe som gjør at markedet strammer seg til på kort sikt, men det er ikke et sterkt signal om en endring i utsiktene på mellomlang sikt», skriver ANZ i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.