Equinor fyller opp helikoptrene igjen

Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier til Aftenbladet at økningen har vært et ønske fra selskapet sin side. Oljegiganten satte i vår ned en arbeidsgruppe for å finne løsninger på hvordan det kunne skje.

– Det vil bli innført krav om munnbind. Ellers blir smitteverntiltakene ivaretatt med informasjon og tiltak på heliportene. Folk som har merket symptomer, skal da gi beskjed, og ved symptomer eller sykdom får en ikke reise ut, sier Eek.

Fagforbundet Industri Energi ber helikoptrene ikke fylles til randen før alle nødvendige avklaringer er gitt av helsemyndighetene.

– Selv om vi med tolv passasjerer om bord i helikoptrene ikke kan ivareta 1-metersregelen, kunne vi stille oss bak at dette var godt nok. Det mener vi ikke om 19 passasjerer og fulle helikoptre, sier Solvorn Fjeldsbø, HMS- og helikoptersikkerhetsansvarlig i Industri Energi og LOs helikopterutvalg.

