Oljeprisen stiger mandag morgen og brent-oljen er opp 0,67 prosent til 42,01 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,20 prosent til 39,63 dollar fatet.

Markedene i Asia holder seg relativt flatt i morgentimene mandag, mens amerikanske futures er marginalt opp.

«Oppgang i oljeprisen vil bli treg fra dagens nivåer. Markedet er riktignok i langt bedre balanse, men er i stor grad prisgitt OPECs produksjonskutt. Skulle prisen stige ytterligere vil det trolig gi mindre oppslutning innad i kartellet om å opprettholde produksjonskuttene», skriver Nordea i morgenrapporten mandag.

«Samtidig ser vi små tegn til at en oljepris over USD 40/fat trolig er noe en del shale-produsenter kan leve med. Videre fall i amerikanske oljeproduksjon vil derfor begrenses. Til slutt er det store mengder olje på lager som på et eller annet tidspunkt skal ut i markedet. Den nærmeste tiden kan det se ut som vi har funnet en slags range for oljeprisen. Det virker usannsynlig at vi skal tilbake til de laveste nivåene fra coronakrisen, men samtidig virker oppsiden begrenset noe fremover», står det videre i rapporten.