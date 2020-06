ABG Oppgraderer Aker BP-aksjen

ABG Sundal Collier oppgraderer Aker BP-aksjen til kjøp i en fersk analyse, ifølge TDN Direkt.

I tillegg oppjusteres kursmålet til 220 kroner, mens meglerhuset tidligere hadde hold-anbefaling og et kursmål på 170 kroner.

Bakgrunnen for oppgraderingen skal ifølge nyhetsbyrået være at meglerhuset ser en høyere oljepris fremover.

For 2020 tror ABG at oljeprisen vil være på 43 dollar pr. fat, mens den vil være på 50 dollar pr. fat i 2021. Tidligere hadde meglerhuset et estimat på henholdsvis 31 og 43 dollar pr. fat.

Tirsdag stiger Aker BP-aksjen 2,2 prosent til 188,6 kroner. Det vil si at meglerhuset ser en oppside på 16,6 prosent.