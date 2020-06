Bjarne Schieldrop i SEB tror oljeprognoser er for pessimistiske

FANT SAMMEN IGJEN: Oljeprisene sluttet i går på sine høyeste nivåer siden Saudi-Arabia og Russland innledet sin priskrig. Her landenes respektive oljeministre - Prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud og Alexander Novak.

FANT SAMMEN IGJEN: Oljeprisene sluttet i går på sine høyeste nivåer siden Saudi-Arabia og Russland innledet sin priskrig. Her landenes respektive oljeministre - Prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud og Alexander Novak. Foto: NTB scanpix

Da Brent-oljen stengte på 43,08 dollar fatet i gårsdagens handel, var sluttkursen den høyeste siden 6. mars, da priskrigen startet mellom Saudi-Arabia og Russland.

«Noen markedsaktører tar til orde for sidelengs bevegelser sentrert rundt dagens 43 dollar, men det synes vi er for pessimistisk», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering tirsdag.

Positive signaler i kø

Han trekker frem «et mangfold» av positive signaler som nå kommer fra oljemarkedet.

«Frontenden av Brent-kurven ble handlet i «backwardation» (august-kontrakten høyere enn september-kontrakten) på fredag ​​og mesteparten av gårsdagen, men er litt mer blandet og nøytral i dag. Bloomberg meldte i går at antall kjøpere av fysiske laster i Nordsjøen overgikk selgerne med 10 til 1, der Urals (russisk referanseolje, journ. anm) ble handlet 1,55 dollar fatet over Brent – den høyeste premien på ti år», fortsetter analysesjefen.

«Urals handles normalt til en rabatt, noe som viser hvor stramt råoljemarkedet i Nordsjøen er akkurat nå. Med dette som bakteppe, er det ikke overraskende å se at flytende lagring utenfor Afrikas kyst forsvinner raskt. Vitols syn er at den globale etterspørselen nå stiger 1,4 millioner fat per dag i uken», legger han til.

Veien fra forrige bunn

Schieldrop bruker utviklingen etter forrige kraftige oljeprisfall (til 27,90 dollar i januar 2016) som en ledetråd for sine prognoser.

«Brent-oljen kom seg deretter tilbake til 52,20 dollar fatet i løpet av fem måneder. Men deretter fulgte 15 måneders sidelengs prisbevegelser i intervallet 41,80-57,10 dollar fatet», skriver han.

Underveis kom tre korreksjoner til under 45 dollar, hvorav den siste til 44,82 dollar fatet i juni 2017.

«Så det som ligger foran oss er sannsynligvis sidelengs bevegelser kommende 12-18 måneder, når verden gradvis jafser av de nåværende enorme globale oljelagrene. Men bevegelsene vil trolig spenne over et bånd på 15 dollar fatet hvis vi ser tilbake på utviklingen etter prisbunnen i 2016», heter det videre.

Øyner 60-tallet

Schieldrop er «overhodet ikke overbevist» om at prisbåndet på 15 dollar bør sentreres rundt 40 dollar, slik markedet nå ser ut til å tro er riktig.

«Vi tror prisutviklingen vil sentreres høyere. (...) Vår 2021-prognose er nå 50 dollar fatet, noe som i dag ser nokså «mainstream» ut og ikke så langt unna IEAs modellprognose på 48 dollar», skriver han.

«Vi tror den videre retningen er opp fremfor sidelengs fra dagens nivåer. I de kommende 12-18 månedene vil vi sannsynligvis se mange handler på 40-50 dollar, men også over. Og når Brent-oljen handles på 50-60 dollar fatet, vil vi sannsynligvis se nye korreksjoner tilbake til midten av 40-tallet igjen», fortsetter analysesjefen.

Etter å ha vært i rødt i morgentimene, har oljeprisene snudd oppover utover tirsdag formiddag.

Brent-oljen står i 43,29 dollar fatet, opp 0,5 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen legger på seg 0,5 prosent til 40,92 dollar fatet.