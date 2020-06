Oljeprisen faller

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,19 prosent til 42,55 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,45 prosent til 40,19 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge API vokste de amerikanske råoljelagrene med 1,7 millioner fat i forrige uke. For bensin og destillater var det imidlertid meldt om lagertrekk, noe som ifølge TDN Direkt kan være en indikasjon på at drivstoffetterspørselen er på vei opp ettersom økonomien i USA gradvis gjenåpnes.

De offisielle tallene fra amerikanske myndigheter (EIA) ert ventet å vise en lagerbygging på 300.000 fat i samme periode.

Analytikerne i OCBC forventer at oljeprisen vil konsolidere mellom 37 og 43 dollar pr. fat på kort sikt.

«Markedet avventer videre utvikling for å bestemme seg for retningen. Brent kom seg ikke over støttenivået på 43,40 dollar pr. fat i går og faller tilbake til 42,6 på utsikter om at amerikanske råoljelagre kan kunne stige igjen denne uken fra allerede høye nivåer», skriver de i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.