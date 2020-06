Oljeprisen faller

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,52 prosent til 40,10 dollar fatet, mens WTI-oljen 0,68 prosent til 37,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Tall fra amerikanske myndigheter viste onsdag at råoljelagrene vokste med 1,4 millioner fat i forrige uke. Det betyr at lagrene er på rekordnivåer for tredje uke på rad.

Analytikere påpeker ifølge TDN Direkt at lagerbyggingen for det meste kommer av laster fra Saudi-Arabia, som ble kjøpt av amerikanske raffinerier da prisene falt i mars.

Uro rundt en andre bølge av coronavirussmitte i flere amerikanske stater, samt rask smittespredning i Sør-Amerika og Sør-Asia, bidrar ifølge nyhetsbyrået også til tilbakeholdne forventninger for oljeetterspørselen i tiden fremover.

– Trenden er ikke oppløftende, sier sjef for råvarehandel i National Australia Bank, Lachlan Shaw, ifølge TDN Direkt.