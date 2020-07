Tidligere Equinor-sjef Helge Lund tar selvkritikk: – Vi kunne gjort tiltak tidligere

SELVKRITISK: Tidligere Equinor-sjef erkjenner at han kunne ha gjort mye annerledes i USA-satsingen da han ledet selskapet. Her fra orienteringen om kjøpet av Brigham Exploration i 2011.

SELVKRITISK: Tidligere Equinor-sjef erkjenner at han kunne ha gjort mye annerledes i USA-satsingen da han ledet selskapet. Her fra orienteringen om kjøpet av Brigham Exploration i 2011. Foto: Iván Kverme

– Jeg mener vi generelt sett har en god kultur og kontroll på virksomheten, også i USA. Men det var ett område der vi hadde dårlig intern kontroll på virksomheten som har vist seg å vokse, og jeg ergrer meg nå i ettertid at vi ikke så det tidligere. Da kunne vi gjort tiltak tidligere, og da kunne vi ha unngått noe av det vi opplever i dag, sier Helge Lund til NRK.

Han var konsernsjef for det som da het Statoil, nå Equinor, fra 2004 til 2014. I dag er han styreleder i olje- og gasselskapet BP.

DN har den siste tiden skrevet om omfattende ukultur og sløsing i forbindelse med Equinors satsing i USA, der selskapet har tapt over 200 milliarder kroner.

– Vi skulle vært tettere på

Lund har ikke uttalt seg om de store tapene til nå, men stiller torsdag opp i intervjuer med NRK og DN. Han har også publisert et leserinnlegg på begges nettsteder.

I leserinnlegget skriver Lund at alt som skjedde i selskapet da han var leder, er hans ansvar:

«Det har ikke vært hyggelig å lese om manglende internkontroll i deler av USA-virksomheten. Vi som hadde ansvar på den tiden, skulle vært «tettere på», og jeg skulle vært hardere i klypa. Men dette er ikke årsaken til nedskrivninger og verdifall.»

Ble større enn de trodde

I intervjuet med DN viser Lund til at utenlandssatsingen kom som følge av at oljeindustrien slet med ressurstilgangen. Det, kombinert med ny teknologi, gjorde at de definerte skiferolje og -gass i USA som et nytt vekstområde.

– I ettertid hadde vi rett i at dette ble et veldig betydelig vekstområde, men noe av problematikken som kom til syne i 2014, var at veksten ble mye, mye større enn noen av oss hadde trodd på, slik at det tippet balansen i olje- og gassmarkedene. Da falt prisene, sier Lund.

(©NTB)