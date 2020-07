Oljeprisen stiger – veitrafikken er tilbake på gamle nivåer

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av nye makrotall og at coronaviruset fortsetter å spre seg i USA.

Det siste døgnet har det blitt bekreftet 34.700 nye tilfeller, noe som er det høyeste siden april, ifølge Marketwatch.

Svake makrotall

I tillegg kom tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter, som viste at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,48 millioner personer sist uke (per 20. juni). Det var ifølge Marketwatch ventet 1,38 millioner nye søkere.

«En del av rekylen er idéen om at alle stimuleringstiltakene fra sentralbanker og verdens regjeringer som pumpes inn i økonomien, kommer til å ha en positiv innvirkning på den økonomiske aktiviteten», sier Gene McGillain, nestleder for markedsundersøkelser ved Tradition Energy, ifølge Reuters.

Veitrafikken er tilbake på gamle nivåer

Samtidig advarer McGillain mot nedstengning av økonomien som en følge av at coronaviruset fortsetter å spre seg raskt.

Veitrafikken i noen av verdens største byer i juni har kommet tilbake til 2019-nivåer, viser data som Reuters har tilgang til.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 41,10 dollar pr. fat, opp 2,1 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 38.66 dollar, opp 1,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 40,86 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.