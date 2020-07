Oljeprisen hever seg

Oljeprisene stiger fredag morgen, og Brent-oljeprisen handles rundt 0,6 dollar pr. fat høyere enn da Oslo Børs stengte torsdag.

Sjefstrateg Michael McCarthy i CMC Markets sier til Reuters at råvaremarkedene har et positiv syn på den globale innhentingen, til tross for bekymringer av en covid-19-oppblomstring.

– Det virker som markedet ignorerer tilbud- og etterspørsel-fundamenter og går på sentiment, sier han, ifølge TDN Direkt.

Nye utbrudd

ANZ-analytikere advarer imidlertid ifølge Platts om at med nye utbrudd av covid-19 i amerikanske delstater som Texas, Florida og California, er det en trussel for innhentingen i etterspørselen vil avta.

Det var 39.818 nye smittetilfeller i USA den 25. juni, en ny rekord, viser til data fra Reuters. På tilbudssiden skriver Reuters at mulighetene for økt råoljeproduksjon i USA holder prisene nede.

Oljeprisene

Brentoljen omsettes fredag morgen for 41,63 dollar pr. fat, opp 0,58 dollar pr. fat, mens WTI -kontrakten, omsettes for 39,23 dollar pr. fat, opp 0,51 dollar.

Til sammenligning ble brentoljen handlet til 41,00 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag, mens WTI-kontrakten ble handlet til 38,64 dollar pr. fat.