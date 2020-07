Aker BP vurderer å trekke seg ut fra Barentshavet

Ifølge Teknisk Ukeblad vil resultatene fra de kommende boringene av letebrønner avgjøre hva Aker BP bestemmer seg for.

– Barentshavet er ikke et satsingsområde for Aker BP. Videre engasjement her avhenger av resultater fra brønner i 2020 og 2021, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP.

Selskapet har hatt høy leteaktivitet i Barentshavet i mange år, men uten å gjøre drivverdige funn.

Boreplanene for neste år inkluder blant annet brønnen Stangnestind i det omstridte området i Barentshavet Sørøst, som Aker BP er operatør for.

Equinor har boret fire letebrønner i dette området, alle med negativt resultat.

