Aker BP forlenger kontrakt med Aker Solutions verdt 1,7 mrd. kroner

Aker Solutions har signert en toårig kontraktsforlengelse for vedlikehold og modifikasjoner for Aker BPs Ula, Skarv, Valhall og Tambar-felt.

Den totale kontraktsverdien er på rundt 1,7 milliarder kroner.

Arbeidet starter 1. desember 2020 og følger den eksisterende kontrakten med Aker BP, der Aker Solutions og Aker BP jobber under en felles modifisert alliansemodell.

– Vi er glade for å fortsette med vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid for Aker BP, sier Linda L. Aase, konserndirektør for brownfield-prosjekter hos Aker Solutions.

– Arbeidet under den nye alliansen har vist seg å være effektivt, og alliansen har fortsatt å forbedre leveransene og utvikle nye måter å jobbe på, fortsetter Aase.

Kontrakten bokføres som ordreinntak i andre kvartal 2020.