Blandede signaler for oljeprisen

Oljeprisen stiger mandag.

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 1,46 prosent til 41,62 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,65 prosent til 39,51 dollar per fat.



Oljeprisen styres av blandede signaler mandag. Mens bedre økonomiske utsikter og tilbudskutt var med å dra kontraktene opp, ble oppgangen bremset etter at det ble registrert nye rekordnoteringer av coronasmitte. Nå er over 10 millioner mennesker smittet av viruset, og flere regioner går tilbake til å delvis stenge ned økonomien igjen, skriver CNBC.

Bedre tall fra Kina og Europa

Oljeprisen fikk drahjelp av positive nyheter i Kina og Europa. Nye tall viser at kinesiske industrier fikk økt avkastning for første gang på over seks måneder i mai, noe som gir antydning til at økonomien i landet er i ferd med å forbedres.

Nye tall fra Europakommisjonen viser at økonomien er i ferd med å bedres også på dette kontinentet, ifølge CNBC. Alle de største europeiske indeksene stengte i grønt på børsen i dag.

Frykten for en ny bølge

De økonomiske utsiktene forklarer imidlertid bare halve sannheten om dagens oljeprisutvikling. Det ble kjent i går at coronaviruset har tatt over 500.000 liv, og mye tyder på at gjenåpningen av økonomien vil være tregere og mer ujevn enn det mange forventer. I USA, som er landet med flest smittede, har smittespredningen økt 76 prosent de siste to ukene, ifølge data hentet fra The New York Times.

«Frykten for coronaviruset vil trolig eksistere også på mellomlang sikt, ettersom kampen om å bekjempe viruset fortsatt er pågående. Dette er dårlige nyheter for risikofylte råvarer, slik som olje, som fortsatt vil være under uungåelig press» sier en oljemegler til CNBC.