Libya vil gjenoppta oljeeksporten

Coronasmitten er fortsatt på vei opp, og libysk oljeproduksjon vil trolig returnere. Oljeprisen reagerer blandet.

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 1,17 prosent til 41,22 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp marginale 0,35 prosent til 39,84 dollar per fat.

Coronasmitten fortsetter å øke, og USA pekes fortsatt på som det største smitteepisenteret. Over 2,5 millioner amerikanere er smittet, og landet registrer nesten 40.000 nye smittetilfeller per dag. Smittespredningen har økt 80 prosent de siste 14 dagene, ifølge statistikk som er hentet fra The New York Times.

Etterspørselen etter olje har økt siden de verste ukene i april og mai, men det er fare for at oppgangen kan få et tilbakeslag dersom smitten fortsetter å spre seg slik den gjør nå, skriver Reuters.

I tillegg står det sentralt at oljenasjonen Libya ønsker å ta opp oljeeksporten igjen etter at denne har vært nesten fullstendig stanset siden nyåret. Landet har siden januar vært i borgerkrig og blitt utsatt for en blokade av østlige styrker som har stanset eksporten i hele seks måneder. Landets uttalelse om at de nå vil bidra til økt oljetilbud sender prisene ned.

«Jobben til OPEC + vil bli noe vanskeligere dersom vi ser en gjenopptakelse av libysk oljeproduksjon» sier nyhetsbyråets kilder.



Libya er verdens 20. største oljenasjon, og er bare fem plasser bak Norge på listen over verdens største oljeproduserende land.