Oljeprisen stiger etter overraskende oljelagertall

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av ferske oljelagertall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy.

Overraskende oljelagertall

Tallene viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 7,2 millioner fat til 533,5 millioner fat i forrige uke. Det var ifølge TDN Direkt ventet en nedgang på 0,7 millioner fat.

Mye av lagertrekket skyldes at oljeraffineriene øker produksjonen etter å ha redusert produksjonen kraftig som en følge av coronaviruset. Utnyttelsesgraden for raffineriene steg med 0,9 prosent til 75,5 prosent ifølge Reuters, noe som er det høyeste siden tidlig april.

Positiv analytiker

«Stort setter går det fremover og ikke bakover i etterspørselen etter olje, til tross for mye negativitet rundt coronaviruset og en økning i nye smittetilfeller», sa Tony Headrick, oljeanalytiker hos CHD Hedging, ifølge nyhetsbyrået.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 42,02 dollar pr. fat, opp 1,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 39,81 dollar, opp 1,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 41,72 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.