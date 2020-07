Meglerhus: – Etterspørselen er tilbake innen 2022

Det er en avventende situasjon i oljemarkedet. På den ene siden falt oljelagrene med 7,2 millioner fat forrige uke, mens nye smittetilfeller av coronaviruset stiger til nye høyder.

Torsdag ble det satt ny smitterekord i USA og globalt, der det ble bekreftet henholdsvis 51.097 og 196.963 nye smittetilfeller.

Henter seg inn

Likevel mener Goldman Sachs at etterspørselen etter olje begynner å hente seg inn igjen. Meglerhuset tror etterspørsel vil falle med 8 prosent i år, før den stiger 6 prosent i 2021 og er tilbake på nivåer som før pandemien innen 2022.

«Etterspørselen etter olje har allerde begynt å hente seg igjen etter at økonomien i land som Kina og India har overrasket med gjeninnhentingen», forklarer meglerhuset ifølge Reuters.



Goldman Sachs sier også at pendling som har tatt seg opp, privat transport som øker og myndighetenes forsøk på å forbedre økonomiene gjennom å bruke mer penger på infrastruktur, vil bidra til at oljeetterspørselen henter seg inn igjen til nivåer før pandemien innen 2022.

Ingen beslutning om kutt

OPEC+ har tidligere blitt enige om at produksjonskuttene gradvis skal redueres fra august. Nå sier den russiske energiministeren, Alexander Novak, at kartellet ikke har tatt noen beslutning om eventuelle endringer i den nåværende avtalen, ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag ettermiddag for 42,40 dollar pr. fat, opp 0,9 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,16 dollar, opp 0,9 prosent.