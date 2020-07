Oljeprisen stiger etter overraskende jobbtall

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av forskjellige nyheter som trekker i hver sin retning. Blant annet ble det satt ny smitterekord globalt og i USA onsdag, mens det kom en positiv overraskelse fra månedens jobbtall.

Knuste forventning

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) viser at 4,8 millioner jobber ble skapt i juni.

Tallene overrasket positivt, til tross for at det var stort sprik i forventning. Det var ventet en økning på 3,7 millioner, ifølge Marketwatch, mens det ifølge Reuters var forventet en oppgang på 3,0 millioner.

I tillegg sank ledighetsraten til 11,1 prosent, mens den ifølge TDN Direkt var ventet å være på 12,3 prosent.

Smitterekord

Onsdag ble det satt ny smitterekord av coronaviruset i USA og globalt, der det ble bekreftet henholdsvis 51.097 og 196.963 nye smittetilfeller.

«Oljeprisene fikk definivt et løft fra økonomiske data, men jeg tror grunnen til at vi ikke får en mer entusiastisk reaksjon er bekymringer rundt spredningen av coronaviruset», sier Phil Flynn, senioranalytiker hos Price Futures Group.

Tror på høyere etterspørsel

Likevel mener Goldman Sachs at etterspørselen etter olje begynner å hente seg inn igjen. Meglerhuset tror etterspørselen vil falle med 8 prosent i år, før den stiger 6 prosent i 2021 og er tilbake på samme nivåer som før pandemien innen 2022.

«Etterspørselen etter olje har allerde begynt å hente seg igjen etter at økonomien i land som Kina og India har overrasket med gjeninnhentingen», forklarer meglerhuset ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 42,87 dollar pr. fat, opp 2,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,43 dollar, opp 1,5 prosent for dagen.



Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 42,69 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.