Borr Drilling var innenfor NYSEs minstekrav

12. mai 2020 mottok Borr Drilling et skriftlig varsel fra New York Stock Exchange (NYSE) om at selskapet ikke overholdt noteringsstandarden ved handelsplattformen.

Det var med hensyn til at den laveste gjennomsnittlige aksjekursen må være over 1 dollar pr. aksje over en periode på 30 handelsdager.

Selskapet har nå mottatt et brev fra NYSE som bekrefter at selskapets gjennomsnittlige aksjekurs for den 30 dagers handelsperioden, som ble avsluttet 30. juni 2020, var over minstekravet på 1 dollar pr. aksje.

Dermed har selskapet oppfylt kravet for handelsplattformens noteringsstandard.

Aksjekursen til Borr Drilling på NYSE-plattformen har stupt og er ned 87,73 prosent så langt i år.