Investorene forblir positive til fremtiden

Oljeprisen fortsetter å stige til tross for økt smittespredning.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 43,16 dollar pr. fat, opp 0,84 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,69 dollar, opp 0,10 prosent for dagen.

«Investorene ser ikke ut til å bry seg om økt smittespredning» skriver det nederlandske finanskonsernet ING. Kilden peker på at oljeprisen stiger til tross for at det registreres rekordrask smittespredning på verdensbasis. USA rapporterer nå over 45.000 nye smittetilfeller hver dag, noe som er nesten det dobbelte av det som var normalen for bare to uker siden, ifølge The New York Times.

I tillegg reagerer markedet på gode nyheter fra realøkonomien. I Kina er industriaktiviteten fortsatt i oppsving, mens i USA viste de ferskeste jobbtallene at nesten 5 millioner arbeidsplasser ble skapt i landet forrige måned. Følgelig øker oljeetterspørselen, skriver CNBC.

Rekordlavt tilbud

Til tross for at det er økende etterspørsel etter olje, velger OPEC og andre allierte å fortsatt holde igjen på tilbudssiden. Oljekartellet som omtales som OPEC + har beholdt en rekordlav produksjon på 9,7 millioner fat per dag i allerede tre måneder. Også USA, som er verdens største oljenasjon, har nedjustert oljeproduksjonen i ni uker på rad.

«Mens risikoen på etterspørselssiden setter preg på oljeprisen, er imidlertid OPEC + med på å skape trygghet» skriver CNBC om den rekordlave volatiliteten i oljemarkedet. Volatiliteten er på sitt laveste nivå siden oljeprisen kollapset i mars.