Økt antall smittetilfeller tynger olje-etterspørselen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,63 prosent til 42,80 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,87 prosent til 40,44 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,13 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Økt antall smittetilfeller, spesielt i USA, fortsetter å tynge etterspørselsutsiktene i oljemarkedet, melder TDN Direkt.

«Potensialet for negativ effekt på etterspørselen er mer sannsynlig ettersom flere stater gjeninnfører tiltak, og dette kombinert med bekymring for manglende OPEC+ -disiplin fortsetter å tynge oljeprisen», sier sjefsstrateg Michael McCarthy i CMC-Markets ifølge Reuters.

«Den lavere dødelighetsraten tyder på at det vil være usannsynlig å gjeninnføre enda mer omfattende statlige eller landsomfattende nedstengningstiltak, så de økonomiske kostnadene fra den andre bølgen vil være langt mindre enn nedturen i mars», sier Stephen Innes i AxiCorp ifølge Platts.

Saudi Aramco har annonsert økt salgspris for olje til Asia med 1 dollar pr. fat for august-leveringer, som vil kunne være positivt for oljemarkedet fremover. Økt salgspris bidrar til å løfte markedssentimentet siden økningen var høyere enn forventet, melder TDN Direkt.

Markedsaktørene retter nå fokuset mot ferske lagertall fra EIA og API som kommer senere i dag og onsdag.