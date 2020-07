Oljeprisen stiger til tross for svake oljelagertall

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av overraskende oljelagertall og nye smitterekorder.

Overraskende oljelagertall

Onsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 5,7 millioner fat til 539,2 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 3,1 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 4,8 millioner fat mens destillatlagrene økte med 3,1 millioner fat. Det var ventet marginal endring i besinlagrene og destillatlagrene.

Tirsdag kom et nytt hopp i antallet nye smittetilfeller. Nye smittetilfeller globalt er nå like bak gamle rekorder.

Smitterekord

Også i USA fortsetter nye smittetilfeller å øke for tredje dag på rad. Tirsdag ble det registrert rekordhøye smittetall med 60.000 nye tilfeller på kun én dag, ifølge CNBC.

Totalt har nå over 12 millioner blitt bekreftet smittet av viruset, hvorav 3,1 millioner befinner seg i USA.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 43,32 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,91 dollar, opp 0,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 43,12 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.