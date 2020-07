Neptune Energy og partnerne har bestemt seg for å bore et sidesteg

Det fremgår av en melding fra Petrolia torsdag ettermiddat at lisenseierne i PL 882 har bestemt seg for å bore et sidesteg i Dugong-brønnen. Dugong-partnerskapet består av en rekke aktører, der Neptune Energy er operatør med en eierandel på 40 prosent, mens Petrolia har 20 prosent.

Brønnen ligger et stykke vest for Florø og ligger nærme de allerede eksisterende produksjonsfasilitetene ved Snorre-feltet i Nordsjøen.