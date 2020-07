Virusfrykt senker oljeprisen – etterspørselen skuffer

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av nye smitterekorder i USA og skuffende etterspørselstall fra India.

USA satte ny smitterekord onsdag, da det ble bekreftet 61.848 nye smittetilfeller.

Totalt har nå omtrent 12,3 millioner blitt bekreftet smittet av viruset, hvorav 3,2 millioner befinner seg i USA.

«Ettersom USA, Brasil og andre land fortsetter å bli hamret av coronaviruset, står etterspørselen på spill», forklarer oljeanalytiker i Rystad Energy, Louise Disckon ifølge Reuters.

Etterspørselen etter drivstoff i India falt med 7,9 prosent i juni, sammenlignet med året før.

«Tallene som viste etterspørselen i India var skuffende. Det stemte ikke med vi har hørt om at Indias økonomi henter seg inn igjen», sa Phil Flynn, senioranalytiker i Price Futures Group, ifølge nyhetsbyrået

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 42,32 dollar pr. fat, ned 2,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 39,64 dollar, ned 3,0 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 42,56 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.