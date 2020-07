Oljeprisen faller videre etter frykt for ny nedstengning

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av nye smitterekorder i USA.

Torsdag ble det satt ny smitterekord i USA, der det ble registrert 65.551 nye coronasmittede siste på én dag.

USA har opplevd en kraftig bølge av nye smittetilfeller de siste ukene, særlig i Sørstatene og i sørvest, etter at republikanske guvernører gjenåpnet sine delstater for tidlig.

– Vi er i en svært vanskelig, utfordrende situasjon nå. Jeg vil tro at vi må få delstatene til å ta pause i gjenåpningen, uten å gå tilbake til en full nedstengning sier USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci.

Oljeprisen ble tynget av etterspørselen i India som falt med 7,9 prosent i mai torsdag kveld. Senioranalytiker pekte på at tallene var skuffende og tegnet et helt annet bilde enn det vi har lest om at Indias økonomi er på bedringens vei.

Nordsjøoljen omsettes fredag morgen for 41,82 dollar pr. fat, ned 1,2 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 39,00 dollar, ned 1,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 42,32 dollar pr. fat torsdag kveld.